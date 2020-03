Glasner-Klub trainiert wieder – mit Fiebermesser

Völlig verrückt oder einfach nur pflichtbewusst? Der VfL Wolfsburg hat trotz der Coronavirus-Pandemie unter Trainer Oliver Glasner wieder das Training aufgenommen. Mit dabei ist auch ÖFB-Fanliebling Xaver Schlager.

Am Montag nahm der deutsche Bundesliga-Klub VfL Wolfsburg wieder das Training auf. "Wir sind keine Freizeit-Veranstaltung", erklärte Geschäftsführer Jörg Schmadtke. "Wir gehen unserem Job nach. Ich versichere, dass wir uns an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts halten und danach handeln."Zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr trudelten die Fußballstars am Vereinsgelände ein. Unter ihnen auch ÖFB-Teamkicker Xaver Schlager, der wie all seine Kollegen sofort zum Fiebermessen antreten musste. Nur wer keine erhöhte Temperatur aufwies, wurde zum Team-Meeting mit Trainer Oliver Glasner vorgelassen. Der ehemalige LASK-Coach schwor seine Schützlinge in einer 20-minütigen Rede ein – ehe er seine Mannschaft in vier Trainingsgruppen unterteilte.Für Schlager ging es ab in die Kraftkammer, wo er sich an den Geräten ordentlich austoben durfte. Nach 90 Minuten war der Spaß vorbei, jede der vier Gruppen bekam eine eigene Kabine zum Duschen. Diese wurden vor und nach dem Duschen so gründlich wie möglich desinfiziert, um einen bestmöglichen Schutz vor dem Coronavirus zu bieten.Den hätte man bekanntlich in seinen eigenen vier Wänden, aber: "Aktuell ist der Stand, dass ab dem 2. April wieder gespielt wird", so Schmadtke. "Auch wenn das unrealistisch scheint, müssen wir es annehmen und uns darauf einstellen."