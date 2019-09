Gleich vier Parksünder in der Wiener SCN gesichtet

In der Tiefgarage des Shopping Center Nord in Wien wurden an einem Nachmittag gleich vier Parksünder von einem Leser erwischt, die mehr als einen Platz benötigten.

Dass sich manche Autofahrer in Tiefgaragen inzwischen absichtlich gleich auf zwei Parkplätzen einparken, ist keine Seltenheit mehr. Allerdings konnte "Heute"-Leserreporter Stefan am Montag Nachmittag gleich vier Autos ablichten, die provokativ auf zwei Abstellplätzen in der Tiefgarage des Shopping Center Nord abgestellt wurden.



Um ihre Autos vor ungewünschten Dellen, Kratzern und anderen Schäden zu bewahren, nutzen immer mehr Pkw-Fahrer zwei Parkplätze für ihre Fahrzeuge. Sehr zum Ärger anderer Autofahrer, die in überfüllten Parkgaragen oft keinen Abstellplatz mehr bekommen.