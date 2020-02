GNTM: Mit der Schere kommt die Angst

In der neuen Folge von "Germany's Next Topmodel" steht das berühmte Umstyling für die Kandidatinnen auf dem Programm.

Freud und Leid beim Umstyling

Heidi: "Wichtigstes Shooting der Staffel!"

In der aktuellen Episode von "Germany's Next Topmodel" geht es für die Topmodel-Anwärterinnen vom Tropen-Paradies Costa Rica auf direktem Weg in die Stadt der Engel. Doch die Ankunft in der US-Metropole Los Angeles hält für die 20 Schönheiten einige Überraschungen bereit: Auf sie warten 25 internationale Stylisten, die den Mädchen einen neuen Look verpassen sollen."Der Umstyling-Tag ist ein echter Marathon-Tag", erklärt Model-Chefin Heidi Klum. "Wir haben so viele Stylisten hier. Die Haare werden geschnitten, gefärbt. Viele bekommen auch Haar-Extensions. Es ist heute einiges los!"Die bevorstehende Typ-Veränderung stößt bekanntermaßen nicht bei jeder Teilnehmerin auf Gegenliebe. Die 19-jährige Marie bangt um ihre hüftlange, dunkle Haarpracht: "Ich bin mit der Einstellung hierher gegangen, dass ich alles machen lasse, was passieren wird", erklärt sie, gibt aber zu: "Trotzdem habe ich ein bisschen Angst." Unsicherheit macht sich auch bei Anastasia (20) breit: "Ich vertraue Heidi und ich vertraue dem Team, aber es ist trotzdem ein komisches Gefühl," gesteht die junge Berlinerin.Maureen (20) aus Wien hingegen ist guter Dinge und freut sich, dass es endlich losgeht: "Ich habe gerade die Extensions gesehen und hoffe einfach, dass ich welche bekomme. Wenn das so wäre, bin ich der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt!"Neben dem Umstyling findet auch das Sedcard-Shooting statt. "Das Sedcard-Shooting ist das wichtigste Shooting der ganzen Staffel", weiß Heidi Klum. "Zusätzlich zu den Fotos drehen die Mädchen auch ein Video." Für diesen Clip sollen sich die Models einen Slogan und eine dazu passende Pose überlegen, die ihre Personality am besten beschreiben.