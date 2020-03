GNTM: Heidi schickt ihre Mädchen in die Wüste

In der nächsten "Germany's Next Topmodel"-Ausgabe bringt die Model-Chefin ihre ehrgeizigen Kandidatinnen gleich zwei Mal ins Schwitzen.

GNTM bringt Farbe in die Wüste

Wer muss am Laufsteg Federn lassen?

Heidi Klum bringt Farbe in kalifornische Wüste und Schweißperlen auf die Stirn ihrer Topmodel-Kandidatinnen: Für das nächste Foto-Shooting müssen die verbleibenden Anwärterinnen, die um den Titel "Germany's Next Topmodel" rittern, inmitten von explodierenden Farbwolken den Durchblick behalten.Geknipst werden sie dabei von Fotograf Kristian Schuller, nach seiner Jury-Tätigkeit während der fünften Staffel inzwischen selbst fester Bestandteil der GNTM-Familie. "Coole Outfits und glitzerndes Make-up", fasst Heidi die Essentials des herausfordernden Shootings unter der prallen Sonne zusammen. Immerhin sie ist sich sicher, "dass sich die Mädchen darüber freuen werden".Beim der Entscheidung, die in dieser Woche von Heidi Klum und Fotograf Schuller getroffen wird, müssen die Models neben einem perfekten Walk auch mit Tanztalent überzeugen. Gar nicht so einfach, eine komplette Choreografie fehlerlos zu performen, wenn Musikerin Ava Max ("Sweet but Psycho") direkt neben der Bühne steht und live ihren Song "Torn" flötet. Auch die Kleider, die eher nach gerupften Hendl als nach Glamour aussehen, machen die Sache nicht leichter."Mir ist es wichtig, dass die Mädchen dabei Selbstbewusstsein und auch Sexappeal ausstrahlen können", betont die beinharte Model-Chefin Klum. "Wer es nicht schafft, seine eigene Unsicherheit zu überspielen, hat keine Chance im Modelbusiness."Starke Nerven sind wahrscheinlich auch hinter den Kulissen gefragt. Spätestens nach der Berlin Fashion Week sind die Krallen der Kandidatinnen ausgefahren und es brodelt in der frisch bezogenen Model-Villa.