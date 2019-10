Goalie wechselt Nummer aus Respekt für Florian J.

David Kickert und seine Kollegen trauern um den verstorbenen Florian J. Der Black-Wings-Goalie wechselt aus Respekt seine Rückennummer.

Am Freitag steigt in Linz ein Match im Zeichen des verstorbenen Florian J. Der ehemalige Black-Wings-Goalie wird im Rahmen des Heimspiels gegen Fehervar offiziell verabschiedet.Der 24-Jährige war beim schrecklichen Amoklauf in Kitzbühel am vergangenen Wochenende erschossen worden. Ganz Linz trägt Trauer. Vor dem Heimspiel wird ein Trauerschrein auf dem Eis aufgebaut, eine Schweigeminute abgehalten. Die Mannschaft läuft mit einem Trauerflor für J. auf, der bis Sommer hier das Tor gehütet hatte.Für die beiden Goalies wird das Spiel besonders schwer. Mike Ouzas spielt seit heuer für die ungarischen Gäste, bildete davor aber jahrelang mit J. das Torhütergespann der Black Wings. Er trauert um einen Freund.David Kickert ist die neue Nummer 1 in Linz, trug bisher aber stets die Rückennummer 31. Am Freitag gab der Verein bekannt, dass er in Gedenken an Florian J. ab sofort mit der Nummer 70 spielen werde.Auf den Trikots der Black Wings wird für den Rest der Saison in Gedenken mit dem Aufdruck "Flo31" zu lesen sein.Am Dienstag wird der Verstorbene zu Grabe getragen. Die Black Wings gehen geschlossen zum Begräbnis des Gmundners, verschoben dafür das Heimspiel gegen den VSV auf den 19. November.