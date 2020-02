Goalie wird von Hund gebissen und fällt aus

Thomas Kraft reiht sich damit in eine illustre Liste kurioser Verletzungen ein. Der Keeper der Hertha wurde von einem Hund gebissen und fällt aus.

Thomas Kraft fehlte, als Hertha BSC Berlin in die Trainingswoche startete. Der Tormann meldete sich verletzt ab.Wie das deutsche Magazin "Kicker" nun schreibt, ist der Grund dafür eine für Fußballer nicht alltägliche Blessur: Ein fremder Hund soll Kraft in die Hand gebissen haben. Gerade als Goalie etwas umständlich.Für Hertha aber halb so schlimm! Kraft ist zweiter Torhüter des Vereins hinter dem Norweger Rune Jarstein. Er wäre also auch so kaum zum Einsatz gekommen.Torwarttrainer Zsolt Petry sagt in der: "Das ist natürlich eine etwas kuriose Verletzung. Thomas hatte aber Glück im Unglück. Er wird uns wohl nur ein paar Tage fehlen."