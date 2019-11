Goalie zerstört bei Elfer mit Schuss Stadionlicht

Ein Siebtliga-Torhüter tritt zum Elfmeter an. Der Versuch endet ohne Tor, aber mit einem kaputten Scheinwerfer.

An Selbstvertrauen mangelte es Tony Breeden nicht. Seinem Team Nuneaton wurde im Spiel gegen Stratford beim Stand von 0:0 ein Elfmeter zugesprochen. Breeden, der Torhüter, trat zum Elfmeter an. Sein Versuch glich dann aber eher einem Abstoß. Das Tor verfehlte er deutlich. Der Ball flog Richtung Stadiondach und traf einen Scheinwerfer. Dieser fiel vom Tribünendach in die Zuschauerränge.Der Twitter-Verantwortliche von Nuneaton, konnte es kaum fassen: "TONY BREEDEN TRITT AN???!!!", schrieb Josh Holland. Und nach dem Elfmeter twitterte er entgeistert: "Er hat verschossen und das Licht auf der Tribüne kaputt gemacht. Was habe ich gerade gesehen."Goalie Breeden konnte immerhin über sich selbst lachen. Nach dem Spiel war seine Stimmung so:Trotz des Fehlschusses gewann Nuneaton das Spiel in Englands siebter Liga am Samstag mit 2:0. Und auch auf dem Twitter-Kanal kehrte am Sonntag wieder Normalität ein. Fans wurden dazu aufgerufen, sich am Montagmorgen im Stadion einzufinden, um den Rasen für das nächste Spiel auf Vordermann zu bringen.