Golferin spricht über die Reaktionen auf Nacktfotos

Paige Spiranac ist weniger berühmt für starke Leistung bei Golfturnieren, als für ihre freizügigen Outfits. Im Netz machten auch Nacktfotos der 27-Jährigen die Runde. Jetzt erklärt sie, wie sie damit umgeht.

Die pikanten Fotos stellte die US-Sportlerin nicht freiwillig ins Netz. Sie sendete die Bilder einem Liebhaber, der sie später unerlaubt veröffentlichte. Der Schock saß tief, 2018 brach sie bei einer Pressekonferenz sogar in Tränen aus. Über das Thema sprechen wollte sie lange Zeit nicht, doch jetzt berichtet sie, wie sie mit dem ungewollten Skandal umgeht und welche schockierenden Reaktionen sie erhielt."Als ich über das Nacktbild sprach, erhielt ich tausende Nachrichten von Frauen, die es nachempfinden können oder von Männer, die nicht wissen, wie sich das für Frauen anfühlt", erklärt sie in der "New York Post". Die große Aufmerksamkeit habe sie überrascht: "Ich war schockiert darüber. Es war auf positive Weise überwältigend."Spiranac glaubt, mit ihrer Leidensgeschichte vielen Menschen geholfen zu haben. Fest steht: Die Aufmerksamkeit ist nicht geringer geworden. Auf ihrem Instagram-Account hat sie 2,3 Millionen Follower, sie geizt auch weiterhin nicht mit freizügigen Fotos.