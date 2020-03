Golferin übt Abschlag jetzt im Gang zu Hause

Die US-Profigolferin Paige Spiranac hält sich an die Ausgangssperre – und verbessert ihr Spiel jetzt einfach in den eigenen vier Wänden.

Paige Spiranac verdient ihr Geld als Profigolferin und erfreut sich weltweiter Berühmtheit – was aber weniger an Turniersiegen liegt, sondern an der Art und Weise, wie sich die 27-Jährige auf Instagram inszeniert.Hochgeschlossene Garderobe kommt der US-Amerikanerin nämlich nicht ins Haus, im Gegenteil, wie sie jetzt in ihrem neuesten Video einmal mehr zeigt. In Zeiten der Coronavirus-Pandemie übt Spiranac ihren Abschlag einfach im Gang in den eigenen vier Wänden – und der Ball scheint auch ganz präzise dort zu landen, wo sie will.In einem älteren Posting zeigte sie sich noch besorgt über den Umgang der Amerikaner mit dem Coronavirus. Sie war verwundert, dass noch so viele Golfplätze in ihrer Umgebung offen hatten und erklärte, dass sie in Selbstisolation bleibt – damit sie niemand anderen unwissentlich mit dem Virus infiziert.