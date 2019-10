Götschkatunnel zu, Auto in Vollbrand, zwei Verletzte

Der Götschkatunnel auf der S10 ist derzeit gesperrt. Im Tunnel steht laut ersten Infos ein Auto in Vollbrand.

Verkehrsbehinderungen im Mühlviertel! Laut ÖAMTC war der Götschkatunnel auf der S10 zwischen Unterweitersdorf und Freistadt am Dienstagnachmittag gesperrt."Götschkatunnel in beiden Richtungen Tunnel gesperrt, Fahrzeugbrand im Tunnel. Umleitung erfolgt über die B-125", so die Information auf der Seite des ÖAMTC zu Mittag.Was ist passiert? Ein Auto fing während der Fahrt Feuer. Ein Asfinag-Mitarbeiter, der gerade mit seiner Kehrmaschine unterwegs war, kam mit einem Handfeuerlöscher zu Hilfe.Die Flammen ließen sich aber nicht eindämmen. Da half er dem Autolenker aus dem Tunnel. Beide kamen verletzt ins Spital. Hier gibts die aktuellen Infos des ÖAMTC.+++ UPDATE +++Die Arbeiten der Feuerwehr sind abgeschlossen, der Tunnel ist mittlerweile in beiden Fahrspuren wieder befahrbar.