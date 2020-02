Greta bekommt ihre eigene TV-Sendung

BBC gibt bekannt, dass eine Sendung mit Greta Thunberg erscheinen wird. Diese gewährt einen nie dagewesenen Einblick in das Leben der Klima-Ikone.

BBC hat am Montag bei einer Präsentation in Liverpool verkündet, dass die britische Fernsehproduktionsfirma an einer Sendung mit Greta Thunberg arbeitet.Darin sollen sowohl die Kampagne der Klimaaktivistin als auch der Weg des Heranwachsens der erst 17-Jährigen dokumentiert werden. Bis jetzt gibt es noch nicht viele weiterführende Informationen: Offiziell ist noch kein Sender für die Ausstrahlung bekannt. Auch die Episodenanzahl muss erst festgelegt werden.Die Sendung wird in Zusammenarbeit mit der Wissenschaftsabteilung des Studios entstehen, ihrem Klima-Kreuzzug folgen und auch eine Reihe von Experten einladen, die ihre Mission wissenschaftlich erläutern. Auch "ruhige Momente" sollen vorkommen, in denen Greta ihre Ansprachen vorbereitet und über ihr Leben als Teenager reflektiert.Beim Video-on-Demand-Anbieter Hulu wird dieses Jahr ebenfalls eine Dokumentation über Greta erscheinen. Ein Produktions-Team folgt ihr bereits seit dem Schulstreik in Stockholm.