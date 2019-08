Mädchen (14) von Hotel-Angestelltem vergewaltigt

Das Mädchen verbrachte mit seinen Eltern in Griechenland die Sommerferien.

Eine Jugendliche soll vergangene Woche auf Korfu von einem Hotelmitarbeiter missbraucht worden sein. Der 32-jährige Mann habe die Vergewaltigung gestanden.

Der sexuelle Übergriff soll sich am vergangenen Mittwoch in Dassia, einem touristischen Ort im Osten der griechischen Insel, ereignet haben. Wie die "Sun" berichtet, verbrachte die 14-jährige Britin mit ihren Eltern auf Korfu die Sommerferien.Einen Tag nach der Tat alarmierten die Eltern des Mädchens die Polizei. Das Opfer identifizierte den Täter als Angestellten des Hotels. Berichten zufolge ist der Mann 32 Jahre alt und albanischer Herkunft. Weitere Details zum Täter und auch zur betroffenen Familie wurden nicht veröffentlicht.Der Hotelmitarbeiter wurde am Freitagmorgen gestellt. "Er ist der Polizei übergeben worden und hat die Vergewaltigung gestanden", berichtete eine Quelle. Gegen ihn sei eine Klage eingereicht worden. (20 Minuten)(red)