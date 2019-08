Großfamilien prügeln sich um Strandtuch

Strandtuch auf einer Sonnenliege Bild: Kein Anbieter/iStock/clubfoto

Rund 40 Personen prügelten in einem Freibad in Kalifornien auf einander ein. Ein Mann musste reanimiert werden und liegt nun in kritischem Zustand auf der Intensivstation.

Sengende Sonne und Alkohol im Blut, das ist keine gute Kombination. In einem Wasserpark in Sacramento, Kalifornien, gerieten am Sonntag Dutzende Personen quer durch alle Altersgruppen in Streit bis die Situation in Gewalt eskalierte – und all das wegen eines Strandtuchs.



Wie die Polizei mittlerweile klarstellt, handelte es sich bei den Streitparteien um zwei Großfamilien bestehend aus jeweils 15 bis 20 Personen. Der Auslöser dürfte gewesen sein, dass ein Mitglied der einen Familie ein Strandtuch der anderen Familie eingesteckt hatte.



"Es begann mit einem Streit um das Strandtuch und eskalierte dann in Beleidigungen und Schimpfwörter – weil diese vor Kindern fielen, rastete eine der Familien aus", schildert Polizeichef Everest Robillard gegenüber der Zeitung "Sacramento Bee": "Im nächsten Moment flogen die Fäuste."



Ein Zeuge berichtete, dass einer der Involvierten einem seiner Kontrahenten einen Stuhl auf den Kopf geschlagen haben soll. Ein 35-Jähriger wurde kurz darauf reglos und ohne Puls aufgefunden. Er konnte reanimiert werden und befindet sich seither aber im Koma und in kritischem Zustand auf der Intensivstation. Ob ein Zusammenhang mit der Sessel-Attacke besteht, ist noch unklar. Die genauen Abläufe der Schlägerei sind noch Teil der Ermittlungen. (rcp)