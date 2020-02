Große Mode-Ausstellung eröffnet im Wiener MAK

SHOW OFF heißt die neue Ausstellung, die österreichisches Modedesign aus den letzten Dekaden zeigt.

Sei es von internationalen Namen wie Helmut Lang, Andreas Kronthaler (Vivienne Westwood) oder Arthur Arbesser, die seit Jahren die großen Modemetropolen aufmischen oder heimisches Talent wie Lena Hoschek - die Ausstellung SHOW OFF vereint die besten Stücke.Auch aktuelle Newcomer, wie Christoph Rumpf, der gerade mit Chanel an einer Kollektion arbeitet, haben es in den Seitentrakt des MAK geschafft.Wichtige Magazine und Fotos aus den letzten Jahren sind ebenfalls ausgestellt. Für das Glamour-Selfie wurde sogar ein eigener Red Carpet gebaut, der auf großen Leinwänden die wichtigsten Daten der österreichischen Modeszene zeigt.Darunter auch die vielen, renommierten Gastprofessoren der Modeklasse und der Universität für angewandte Kunst, wie Karl Lagerfeld oder Raf Simons. SHOW OFF ist bis 12. Juli 2020 im Wiener MAK zu sehen.