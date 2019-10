Grüne: "Bevölkerung von Müllbrand nicht informiert"

Heftige Kritik der Grünen im Zuge des Brandes bei der Müllverbrennungsanlage: "Die Bevölkerung ist weiterhin uninformiert und ungeschützt."

"Seit Stunden brennt der Müll außerhalb der dafür vorgesehenen Brennkammer in der Müllverbrennungsanlage in Zistersdorf. Sämtliche Feuerwehren der Umgebung sind mit Atemschutz im Einsatz. Die Bevölkerung ist weiterhin uninformiert und ungeschützt. Niemand weiß, welche Giftstoffe aktuell in konzentrierter Form in der Großgemeinde Zistersdorf in der Luft sind", so Beate Kainz, Sprecherin der Grünen im Bezirk Gänserndorf, die auch abseits des Müllbrandes mangelnde Information kritisiert."Die Betreiber der MVA messen die Rauchgase, die bei der geplanten Verbrennung freigesetzt werden. Diese Daten stehen jedem Bürger, jeder Bürgerin zu und könnten sofort im Internet veröffentlicht werden", so Kainz. Genauso spreche nichts gegen die Veröffentlichung auf einem Infoscreen. Das beides problemlos möglich sei, zeige die MVA Spittelau."Wir erneuern hiermit unsere Forderung an die Betreiber der MVA Zistersdorf, die Abgaswerte der Öffentlichkeit einfach und unkompliziert zur Verfügung zu stellen. Und wir erinnern das Land NÖ an seine Verpflichtung zur Luftgütemessung im Raum Zistersdorf, um die Bevölkerung auch in solchen Ausnahmesituationen ausreichend schützen zu können. Eine Müllverbrennungsanlage kann als ein Belastungsschwerpunkt eingeordnet werden", so Kainz in einer Aussendung.