Fashion Week: Gwendoline Christie als Fledermaus

Die Game-of-Thrones-Darstellerin Gwendoline Christie ist eine stilvolle Fledermaus bei der Fashion Week in Paris.

Der Game-of-Thrones-Star Gwendoline Christie scheint ihre Rolle als Brienne of Tarth auch in der Ferne des Sets nicht ganz abgelegt zu haben. So jedenfalls wäre ihre Kleiderwahl bei der Rick Owen Show auf der Pariser Modewoche zu erklären.Mit anderen Worten als "bizarr" kann man hier nicht auskommen.Wenigstens unter ihrem "Mantel" hat sie ein simples Outfit gewählt, ein schwarzes Oberteil und eine Hose. Die sieht man jedoch erst, als sie in der ersten Reihe der Show Platz nimmt.Einstweilen dürften sich einige Pariser, die in der Nähe residieren, erschrocken haben, als sie eine Fledermaus-Frau die Straße passieren sahen. Als wäre der "Mantel" noch nicht abschreckend genug, wählt die Schauspielerin Schuhe mit Blockabsatz und einem durchsichtigem Stöckel.Möglicherweise wollte sie jedoch auch an die Statuen, die Notre Dame schmückten, erinnern.