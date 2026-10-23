i Mette-Marit und Haakon Reuters Emotionale Rede König Haakon spricht über Mette-Marits neue Lunge Bei seinem ersten Storting-Dinner als König sprach Haakon bewegend über seine Frau Mette-Marit und deren erfolgreiche Lungentransplantation. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 16:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Norwegens neuer König Haakon (53) hat am Donnerstagabend erstmals als Monarch das traditionelle Storting-Dinner eröffnet. Vor über 200 Gästen hielt er eine emotionale Rede, in der er nicht nur seinem verstorbenen Vater, König Harald, gedachte, sondern auch über seine Ehefrau, Königin Mette-Marit, sprach.

"Ich habe die Königin in meinem Team. Sie gibt mir Sicherheit und Rückhalt", sagte Haakon über seine Frau. Diese konnte am Abend nicht anwesend sein: "Sie muss sich nach der erfolgreichen Lungentransplantation im Sommer noch erholen", erklärte der König.

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Wie Gala.de meldet, ließ Mette-Marit alle Gäste herzlich grüßen und sich für die Anteilnahme bedanken. Die 53-Jährige hatte im Sommer eine neue Lunge erhalten, nachdem sie an Lungenfibrose erkrankt war.

Haakon vermisst seinen verstorbenen Vater

In seiner Ansprache gedachte der neue Monarch auch seinem Vater, König Harald, der am 28. August im Alter von 89 Jahren verstorben war. "Nun stehe ich hier und nicht mein Vater. Ich vermisse ihn heute Abend", sagte Haakon gerührt. Auch an seine verstorbene Tante, Prinzessin Astrid, erinnerte er mit liebevollen Worten.

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Haakon sprach auch von seinem "Team", das ihm bei seinen königlichen Aufgaben zur Seite steht: seine Mutter, Königin Sonja (89), Tochter Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) und eben seine Frau Mette-Marit. Mit einem Augenzwinkern meinte er über seine 35 Jahre als Thronfolger: "Da kommt es mir zugute, Erfahrung als mittlere Führungskraft in einer mittelgroßen öffentlichen Einrichtung zu haben."