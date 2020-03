Haaland-Deal im Sommer? Das sagt Berater Raiola

Erling Braut Haaland hat bei Borussia Dortmund voll eingeschlagen. Zwölf Tore machte der norwegische Stürmer in elf Spielen für den BVB. Und wird offenbar noch länger im Ruhrpott bleiben.

Der Norweger war erst im Jänner für die fixe Ablösesumme von 20 Millionen Euro von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg zum BVB gewechselt.Doch neue Wechsel-Gerüchte halten sich hartnäckig. Auch weil Haaland von Star-Berater Mino Raiola nach Dortmund verfrachtet wurde. Der Italiener ist für spektakuläre Deals bekannt, transferierte schon Paul Pogba oder Zlatan Ibrahimovic.Doch mit dem 19-jährigen Norweger wird es keinen millionenschweren Wechsel geben. Zumindest nicht im Sommer. Das sagte Raiola der"Er wird so lange in Dortmund bleiben, wie es nötig ist. Er muss noch weiter wachsen", so der 52-jährige Italiener über einen Transfer. Und präzisierte dann: "Ich glaube nicht, dass Haaland Dortmund in diesem Sommer verlassen wird."Doch wohin die Reise in Zukufnt gehen könnte, deutete Raiola gleich anschließend an. "Ich habe große Hoffnung, dass ich eines Tages einen großartigen Spieler zu Real Madrid bringen kann. Das würde mich stolz machen, denn Real Madrid ist ein großartiger Verein." Und auf der Suche nach einem Nachfolger von Karim Benzema.