Haaland-Hattrick! Nur Raul und Rooney waren jünger

Die Fußballwelt schwärmt von Eerling Haaland. Er erzielte für Red Bull Salzburg einen Hattrick in der Champions League. Nur zwei späteren Weltstars gelang das früher als dem 19-Jährigen.

Red Bull Salzburg fertigte am Dienstagabend vor eigenem Publikum KRC Genk 6:2 ab. Es war das erste von sechs Gruppenspielen in der Champions League. Im Duell der Gruppen-Favoriten auf den Aufstieg schlug Napoli Titelverteidiger Liverpool 2:0.Zurück in die Mozartstadt. Dort boten die Bullen ihren Fans ein wahres Tor-Festival. Einer stach, wie schon so oft in dieser Saison, aus der starken Truppe heraus. Eerling Haaland entschied die Partie schon in der ersten Hälfte mit seinem Hattrick.Der 19-Jährige stellte unter Beweis, dass sein Torriecher auch in der Königsliga gut justiert ist. In der Liga schoss er in sieben Spielen elf Tore und leistete vier Assists.Um zu veranschaulichen, welch großes Talent da in Salzburg seit Monaten zu einem Superstar heranreift, folgende Statistik. Beim ersten Hattrick in der Champions League waren bisher nur zwei Kicker jünger: Raul und Wayne Rooney. Der Spanier schoss für Real 228 Tore, ist sechsfacher spanischer Meister, gewann die Champions League. Rooney lässt seine Karriere in den USA ausklingen. 53 Länderspiel-Tore für England, 183 für Manchester United sowie fünf Meistertitel und ein Sieg in der Königsklasse zieren seine Vita.Auf Platz drei der jungen Superknipser folgt Haaland, den sich Salzburg im Jänner fünf Millionen kosten ließ (MK Molde).