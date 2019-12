Haaland-Papa: "Ich glaube nicht an den Aufstieg"

Ganz Salzburg glaubt fest an einen Sieg gegen Liverpool? Ganz Salzburg? Nein! Ausgerechnet der Vater von Star-Stürmer Erling Haaland malt schwarz...

Der Hype um Salzburgs Sturm-Juwel kennt bald keine Grenzen mehr. Die ganze Fußballwelt scheint hinter dem 19-jährigen Norweger her zu sein – kein Wunder, hat er in fünf Champions-League-Spielen bereits acht Tore erzielt.Im "Finale dahoam" gegen den FC Liverpool um den Aufstieg in das Achtelfinale der Königsklasse will Haaland mindestens einen weiteren Treffer folgen lassen, mit nahezu jedem Sieg steigen die "Bullen" in die K.o.-Runde auf.Nur einer will nicht so recht an eine Sensation gegen den Titelverteidiger samt Star-Trainer Jürgen Klopp glauben. "Ich glaube nicht, dass der Aufstieg gelingt", erklärt ausgerechnet Haaland-Papa Alf Inge in der "Krone".Doch so ganz hat auch der ehemalige England-Profi (Nottingham, Leeds, Manchester City) die Hoffnung noch nicht aufgegeben: "Ich habe aber selber viele Spiele erlebt, in denen unglaublich verrückte Sachen passiert sind." Bleibt zu hoffen, dass jetzt sein Sohn Erling diese Erfahrung macht – natürlich im positiven Sinn...