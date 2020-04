Haaland: Wie Solskjaer ihn zum Goalgetter machte

Nur die Corona-Krise hat den Lauf von Erling Haaland stoppen können. Der norwegische Stürmer verriet nun, wie Ex-Coach Ole Gunnar Solskjaer ihn zu Goalgetter machte.

Zwölf Tore hat der erst 19-jährige Stürmer im Dress von Borussia Dortmund in elf Spielen erzielt, sich in kürzester Zeit zum größten Sturm-Talent Europas geschossen.Kaum zu glauben, dass der Ex-Salzburger auch eine Torkrise hatte. Die er dank Solskjaer überwinden konnte. 2018 hatte der damals 17-Jährige im Dress seines norwegischen Heimatklubs Molde in zwölf Spielen nur zwei Mal getroffen.Bezeichnend dafür war eine Torchance bei der 0:1-Niederlage gegen Kristiansund, die Haaland im Gedächtnis blieb. "Ich habe kurz vor Schluss eine Möglichkeit alleinstehend vor dem Tor nicht genützt", erzählte Haaland beiUm die Torgefahr des Talents wieder zu wecken, hatte der damalige Trainer Solskjaer einen Rat für das Stürmer-Talent. "Er gab mir einen entscheidenden Tipp, den ich niemals vergessen werde. Er sagte, ich soll nicht zu viel Kraft anwenden und nicht versuchen, das Tor umzufetzen oder den Keeper aus dem Tor zu schießen."Die Spezialeinheit wirkte, Haaland brach daraufhin gegen Brann seine Torkrise. Und wie: Der Norweger schnürte einen Viererpack in der ersten halben Stunde. "Dieses Spiel war eine Art Wendepunkt in meiner Karriere, ein Kickstart."Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn sechs Monate später ging es nach Salzburg. Und dann zu Dortmund.