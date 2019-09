SOS! 5 Tipps für strohige Haare nach dem Sommer

Pool, Strand, Sonne - herrlich! Doch unsere Haare finden diese Tortur gar nicht prickelnd. Was hilft, haben wir für dich zusammen gefasst, um mit Glanz und Gloria in den Herbst zu starten!

Die Haare nach dem Schwimmen im Meer oder Pool nicht auswaschen, keine Conditioner im Urlaub verwenden - das sind keine guten "Treatments". Kaputte Enden sind dann oft das Resultat.



Doch es geht auch anders! Diese 5 Tipps helfen gegen die nächste Haar-Katastrophe.



1. Pre-Conditioning







Vor dem Waschen den Conditioner bereits von Spitze über die Längen in das trockene (!) Haar einarbeiten und einwirken lassen. Danach mit Shampoo auswaschen - nicht zu heißes Wasser verwenden - und noch einmal einen Conditioner verwenden.



2. Niemals "ungestriegelt"







Knoten in langen Haaren kann man vor dem Waschen vermeiden, indem man die Haare unmittelbar vor dem Gang unter die Dusche durchbürstet. Im Anschluss lassen sie sich viel leichter bändigen.



3. Gesunde Kopfhaut, gesunde Haare







Wer die ultimative Haarpackung einmal ausprobieren möchte: Rizinusöl (biologisch und kaltgepresst) mit angewärmten Kokosöl verdünnen. über das gesamte Haar und die Kopfhaut verteilen und einwirken lassen. Anschließend wie gewohnt auswaschen.



(Achtung: Das Öl kann zwei Wäschen brauchen bis es sich aus den Haaren gelöst hat.) Man wird mit einer superschönen Wallemähne belohnt.



4. Auf diese Hair-Tools sollte man verzichten







Bis die Haare wieder in vollem Glanz strahlen, sollte man auf Lockenstab und Glätteisen verzichten. Zusätzliche Belastungen machen das Haar nicht besser und können es weiter schädigen. Dann ist der Gang zur Schere unvermeidbar.



5. Homemade-Haarmaske







Auf diese Avo-Maske schwören sogar Celebrities! Dazu eine überreife Avocado, Joghurt und ein Eiklar vermischen. Anschließend auf dem Haar verteilen, über eine Stunde einwirken lassen und auswaschen. Das Joghurt beruhigt sonnengereizte Haut, während Eiklar Proteine liefert und die Avocado das wertvolle Öl.