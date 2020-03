Haare selber schneiden? 5 Tipps, die du wissen musst

Jetzt bitte lieber nicht zum Friseur gehen! Wer stattdessen selbst Hand anlegen will, der sollte sich das vorab gut überlegen – und diese Hinweise beachten.

Den Friseurbesuch schiebt man in Coronazeiten besser auf – um das Infektionsrisiko gering zu halten, sollten ÖsterreicherInnen ihre Wohnungen und Häuser derzeit nur in dringendsten Fällen verlassen.Wer sich in den eigenen vier Wänden selbst eine Beauty-Kur verpassen und die Haare stutzen will, der sollte aber mit Bedacht ans Werk gehen. Im Video oben findest du fünf Tipps, die unerlässlich sind!