Haarriss! ÖFB-Star Alaba nicht im Bayern-Kader

Nach seiner im der Champions League gegen Tottenham erlittenen Rippenverletzung muss David Alaba pausieren. Am Freitagabend folgte dann eine genauere Diagnose.

Schon am Freitagnachmittag hatte Bayern-Coach Niko Kovac erklärt, dass der ÖFB-Teamspieler gegen Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr) nicht im Münchner Aufgebot steht. "Es reicht nicht", hatte der Münchner Coach erklärt.Bei einer weiteren Kontrolluntersuchung beim Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt wurde schließlich ein Haarriss in einer Rippe entdeckt. Alaba wird "vorerst" ausfallen, wie die Münchner mitteilten.Weiterhin unklar ist, ob der 27-Jährige der österreichischen Nationalmannschaft für die vorentscheidenden EM-Qualifikationsspiele gegen Israel (10.10.) und in Slowenien (13.10.) zur Verfügung steht.Alaba hatte sich im Champions-League-Duell gegen Tottenham (7:2) die Rippenverletzung in einem Zweikampf mit Serge Aurier zugezogen. Der Rechtsverteidiger war Alaba im Versuch, über den Österreicher zu springen, dabei auf den Brustkorb gestiegen. Alaba war zur Halbzeitpause mit Atemproblemen in der Kabine geblieben.Anfangs hatten die Münchner eine schwere Prellung beim ÖFB-Teamspieler diagnostiziert.