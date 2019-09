Mann in Pkw eingeklemmt, verbrennt in Wrack

Auf der Inntalautobahn ist am Sonntagabend ein Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Pkw-Lenker verbrannte in seinem Fahrzeug.

Der Autofahrer, dessen Identität noch nicht geklärt ist, fuhr um 21.45 Uhr auf der Inntalautobahn Richtung Kufstein.Laut Polizei habe er dann bei Hall-Mitte die Ausfahrt zu spät gesehen und bremste stark ab. Dabei verriss er allerdings das Fahrzeug.Ein nachfolgendes Auto krachte in das Heck des Pkws, der sich um die eigene Achse drehte und schließlich mit voller Wucht gegen eine Leitschiene prallte.Das Fahrzeug ging daraufhin sofort in Flammen auf. Der Mann wurde im Auto eingeklemmt und konnte sich nicht mehr befreien. Er verbrannte in dem Wrack.Sein Beifahrer konnte noch aus dem Pkw geholt werden, er liegt auf der Intensivstation im Krankenhaus Hall, berichtet "ORF Tirol".