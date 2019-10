Halloween-Party! Stars der Bayern sind zum Gruseln

Die Bayern feierten am Mittwochabend den Zitteraufstieg im Pokal mit einer Halloween-Party. Der Hingucker waren Robert Lewandowski und seine Frau Anna.

Nach teils gruseligen Auftritten in der Bundesliga und im Pokal (Last-Minute-Sieg in Bochum am Dienstag) warfen sich die Bayern-Stars für Halloween in Schale. Torjäger Robert Lewandowski lehrt heuer den Gegnern mit seiner Treffsicherheit reihenweise das Fürchten.Er ist einer der Bayern-Kicker, die ihre Outfits stolz auf Instagram teilten. Andere lassen ihre Fans noch warten. Lewandowski und seine Frau Anna nahmen sogar eine eigene Fotografin mit.Bei der Halloween-Fete mit den Kollegen outete er sich als Fan des neuen "Joker"-Streifens. Er sah dem berüchtigten Bösewicht aus Gotham zum Verwechseln ähnlich. Seine Frau Anna wählte passend dazu Schurken-Charakter Quinn.Thiago Alcantara und seine schwangere Frau Júlia Vigas wählten eine klassische Variante. Sie erschienen im Skelett-Outfit. Die Gesichtsbemahlung erinnerte dabei an das traditionelle mexikanische Fest der Toten.Die jungen Kicker Ron-Thorben Hoffmann und Lukas Mai vertraten die Generation Netflix. Sie kamen in den passenden roten Overalls und Masken, verkleideten sich als Figuren aus der TV-Serie "Haus des Geldes".David Alaba und seine hochschwangere Freundin Shalimar Heppner kamen gemeinsam mit Alabas Schwester Rose May. Der ÖFB-Teamspieler im schwarzen Anzug, das Gesicht weiß angemalt mit schwarzen Augen und einem schwarzen Mund, ähnlich wie jener von Thiago – Grusel-Totenkopf. Seine Freundin verzichtete auf den Skelett-Mund, hatte aber die gleiche, gruselige Augenbemalung. Beide trugen helle Perücken. Rose May ging als Albtraum aller Dalmatiner: Disney-Bösewicht Cruella De Vil.Während einige der Stars ihre Bilder auf Instagram luden, ließen sich andere nicht einmal für die An