Hammerhai vor Florida erschreckt Badegäste

In Destin, Florida zog ein rund drei Meter langer Hai vor einem belebten Strand seine Bahnen.

Hai-Alarm in Florida: In Destin zog ein rund drei Meter langer Hammerhai vor einem belebten Strand seine Bahnen und sorgte für Panik unter den Badegästen.So schnell er aufgetaucht war, so schnell verschwand der Hai aber auch wieder in den Tiefen des Golf von Mexiko.(jd/20 Minuten)