Harry & Meghan: Luxus-Villa in L.A. auf dem Radar

Jetzt ist doch Hollywood im Gespräch: Laut Medien-Berichten liebäugelt das Paar mit einem 6,5 Millionen teuren Anwesen.

8 Schlafzimmer, ein Weinkeller und ein Pool

Sieht ganz so aus, als würde es die ehemalige Schauspielerin doch zurück nach Hollywood ziehen. Zwar halten sich Prinz Harry, Herzogin Meghan und Söhnchen Archie derzeit noch in einem 13-Millionen-Euro-Anwesen auf Vancouver Island auf, eine ganz bestimmte Villa in Malibu dürften sie aber schon ins Auge gefasst haben.Medienberichten zufolge gab es diese Pläne ohnehin schon länger, da Meghan nicht nur in L.A. aufgewachsen ist, sondern auch ihre Mutter Doria immer noch dort lebt. Außerdem wäre es auch Prinzessin Dianas Traum gewesen, deren Lebensgefährte Dodi Al-Fayed nur wenige Wochen vor dem tödlichen Autounfall ein Anwesen in Malibu gekauft hatte.Die Bombe ließ schließlich aber Reality-Star Caitlyn Jenner platzen, die in der US-Talkshow "Loose Woman" von ihren möglichen neuen Nachbarn erzählte.Inzwischen will die britische "Daily Mail" auch herausgefunden haben, für welches Haus sich das Paar derzeit interessiert:Die 6,5 Millionen Euro teure Villa "Petra Manor" wurde im europäischen Stil erbaut, liegt auf einem 12.000 Quadratmeter großen Grundstück und befindet sich innerhalb eines bewachten Wohnkomplexes. Außerdem ist das Anwesen nur rund 50 Kilometer von Doria Raglands Zuhause in den Windsor Hills entfernt.Die Villa selbst bietet 8 Schlafzimmer, 10 Bäder, ein Kino, eine eigene Bar, ein Tanzstudio, eine großzügige Wohnküche und ein Weinkeller so groß, wie eine ganze Küche.Im Garten wartet ein Swimmingpool und ein Tennisplatz auf die junge Familie.Übrigens ist das Haus mit einem kompletten Smart Home System ausgestattet. Sämtliche Elektronik, von der Beleuchtung bis zu den Sicherheitskameras, kann also per Smartphone gesteuert werden.