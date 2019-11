Harry Potter muss seine Helden-Suche verschieben

Das Brilliante Event "Stärker Zusammen Teil 1" startet mit etwas Verspätung erst am 12. November

Während es sich im Oktober bei "Harry Potter: Wizards Unite" um die Monster drehte, stehen im November die Helden im Mittelpunkt der Spiele-App.

Internationale Buchwoche

Eigentlich hätte das Brilliante Event "Stärker Zusammen Teil 1" bereits Anfang des Monats starten sollen. Doch in einem Blog-Post erklärt App-Entwickler Niantic , dass es aufgrund von Schwierigkeiten mit dem 2.6.0 Update von "Harry Potter: Wizards Unite" zu einer Verschiebung des Brillianten Events kommt. Erst von 12. bis 19. November kannst du den mutigen Mitgliedern des Orden des Phönix helfen, inklusive einiger Lieblingsauroren, wie Mad-Eye Moody und Nymphadora Tonks.Kleiner Trost: Bis zum 9. November läuft noch die "Internationale Woche der Spiele in Büchereien". Statte Bibliotheken in deiner Nachbarschaft einen Besuch ab, um eine Chance zu erhalten, ikonischen Charakteren der Welt der Zauberei zu begegnen, inklusive Hermine, Luna und Neville.