Harry Styles lässt neuen Song "Lights Up" hören

Mit einer Reihe von kryptischen Postings auf Social Media hat der Superstar neue Musik angekündigt.

Seit Juli war es stumm auf dem Instagram-Account von Harry Styles. Doch in der Nacht auf Freitag kam plötzlich Bewegung auf seinen Feed. Und die Fans flippten aus. Denn das 25-jährige ehemalige One Direction Mitglied hat neue Musik am Start."Lights Out" heißt der Track, der in den frühen Morgenstunden samt Musikvideo veröffentlicht wurde. Im Clip zu dem leichtfüßigen Popsong tanzt der Sänger umringt von schönen Frauen mit nacktem, verschwitzten Oberkörper auf einer Party in der Natuzr, die irgendwie an "The Beach" mit Leonardo Di Caprio erinnert.Mit dem neuen Song werden natürlich auch Hoffnungen genährt, dass der Engländer bald einen Nachfolger seines starken, selbstbetitelten Debütalbums vorlegen wird.