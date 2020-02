Hausleitner-Konter: "Der wird uns kennenlernen!"

England-Legende Gary Lineker fragt: "Wer zum Teufel ist eigentlich der LASK?" ORF-Moderator Ernst Hausleitner verteidigt seine Linzer angriffslustig.

Ernst Hausleitner zählt zu den beliebtesten Sportmoderatoren im ORF. Er betreut die Formel 1 und die Damen-Rennen des Ski-Weltcups. Vom Fußball hält er sich beruflich zumeist fern.Privat hält er es aber mit einem Klub aus seiner Heimatstadt Linz: dem LASK. Daraus macht er kein Geheimnis, besucht regelmäßig die Spiele der Athletiker und postet auf seinen Social-Media-Kanälen fleißig seine Gedanken zu den Linzer Höhenflügen.Als England-Legende Gary Lineker am Freitag das Europa-League-Los von Manchester United mit folgenden Worten kommentierte: "Wer zum Teufel ist eigentlich der LASK?", schmeckte das Hausleitner ganz und gar nicht.Der ORF-Mann teilte den Beitrag auf Twitter, gab sich angriffslustig: "Der wird uns noch kennenlernen!"Am 12. März steigt auf der Linzer Gugl das Hinspiel. Am 19. März folgt die Entscheidung im Old Trafford. In ihrer derzeitigen Verfassung ist den Athletikern die Sensation durchaus zuzutrauen. United ist seit dem Abschied von Trainer-Ikone Sir Alex Ferguson nicht für seine sportliche Konstanz bekannt. Auch in der aktuellen Saison läuft mit Tabellenplatz fünf und 16 sieglosen Liga-Auftritten nicht viel nach Wunsch.Ob Lineker seinen angriffslustigen Tweet noch bereut?