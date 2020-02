Heidi ist jetzt eine 7,5 cm große Playmobilfigur

Seit Jänner gibt es die Heldin der Berge und all ihre Freunde als Playmobilfigur zu kaufen.

Saftige grüne Wiesen, ein Dörfchen eingeschmiegt zwischen einem kristallklaren Gebirgssee und monumentalen Bergen - das ist die Welt von Heidi! Seit Jänner gibt es die Heldin der Berge und all ihre Freunde als Playmobilfigur zu kaufen.Das Schweizer Waisenmädchen Heidi entdeckt das Almleben nach und nach für sich. Nachdem ihre Tante Dete eine neue Stellein Frankfurt angenommen hat, bringt sie Heidi zu ihremeigenbrötlerischen Großvater in die Schweizer Alpen – und nicht wie viele glauben in die österreichischen Berge. Abspielen könnte sich die Geschichte dennoch auch in Österreich.Heidi liebt die Natur, vom kleinsten Vögelchen bis zum höchsten Berg und fühlt sich schon bald richtig wohl beim Alm-Öhi. Sie wächst ihrem Großvater ans Herz und trifft im Dörfliihren neuen besten Freund, den Ziegenhirten Peter, mit dem sie die grenzenlose Natur vor den Schweizer Bergpanoramen entdeckt. Heidi und Großvater auf der Almhütte sind ab 59,99 € im Handel erhältlich.Wer sein Gedächtnis über die Geschichte von Heidi auffrischen will, kann dies in 39 Folgen der ZDF-Fernsehserie tun: