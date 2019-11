Erst tanzten sie ab, dann ging er auf die Knie

Nicht nur im Frühling, auch im Herbst blüht die Liebe in der Bundeshauptstadt: Vor dem Stephansdom hielt ein junger Wiener um die Hand seiner Holden an.

Letztes Jahr lösten er und seine Freunde mit einemeinen Polizeieinsatz aus, Mitte Oktober machte der YouTuber die gleiche Örtlichkeit zum Schauplatz großer Gefühle – diesmal mit polizeilicher Genehmigung.Die Teilnehmer eines Flashmobs bahnten sich dazu den Weg durch die Innenstadt und tanzten dann vor dem Gotteshaus im Herzen Wiens so richtig ab. "Hunderte Touristen konnten gar nicht genug davon bekommen", so ein-Leser vor Ort.Der Höhepunkt folgte erst nach der Show: YouTuber "Andro Mac Mozza", der die Aktion mit seinen Freunden organisiert hatte, hielt um die Hand seiner Geliebten an. Als Melanie "Ja" sagte, kannte die Freude keine Grenzen mehr.