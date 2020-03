Help, es gibt jetzt Corona-Nailart!

Nail-Artists teilen von Covid-19 inspirierte Maniküre. Von den Usern auf Instagram hagelts dafür Kritik.

Das neue Coronavirus breitet sich immer weiter aus: Über 100 Länder sind zum jetzigen Zeitpunkt betroffen, weltweit haben sich über 110.000 an Covid-19 infiziert, knapp 4.000 Menschen sind am Virus gestorben. Das hält Nail-Artists auf der ganzen Welt allerdings nicht davon ab, ihren Kundinnen von der Epidemie inspirierte Designs zu verpassen.Was wir uns beim folgenden Beispiel gefragt haben: Wie soll man mit solchen Nägeln seine Hände noch gründlich waschen können?Besonders tragisch ist das Ganze, wenn das Endresultat so aussieht wie bei diesem Salon aus Los Angeles:Manche, etwa Nail-Artist Vivian Xue Rahey aus Kalifornien, bepinseln ihre Nägel auch nach dem Vorbild einer Desinfektionsmittel-Flasche. Zugegeben, die XXL-Kralle sieht ziemlich kunstvoll aus.Auch Mei Kawajiri aus New York hat sich ihr Nageldesign beim keimtötenden Mittel abgeschaut:In seiner Caption weist der Macher VinChen Tran darauf hin, dass das Virus tödlich enden kann. Dieser Fact hat ihn zu diesem fiesen Design inspiriert:Die meisten Userinnen und User finden die Corona-Nailart geschmacklos. Sie posten Kommentare wie: "Wer zur Hölle will bitte solche Nägel?" oder "Total daneben und unsensibel!". Jemand schreibt: "Tausende Menschen sind gestorben. Dieses Virus ist kein Witz."Einzelne Insta-User feiern den neuen Nageltrend allerdings auch. Falls ihr euch also trotz allem selbst Covid-19-Nails verpassen wollt – hier kommt ein Video-Tutorial mit passender Backgroundmusik für euch: