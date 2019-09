Alles, was ihr über Schwammerl wissen müsst

Eine Ausstellung im Botanischen Garten der Universität Wien soll Besuchern helfen heimische Pilze besser zu erkennen.

Oft scheitert der kulinarische Genuss an der Bestimmung der gefundenen Pilze. Bei einer Ausstellung im Botanischen Garten der Universität Wien können die Besucher frisch gesammelte Pilze begutachten und selbst mitgebrachte Exemplare von Experten bestimmen lassen.An die 8.250 Pilzarten sind in Österreich bisher erfasst. Oft landen bekannte Arten wie Eierschwammerl oder Herrenpilze im Korb bzw. auf den Tellern. Es gibt aber viel mehr essbare Pilze als landläufig angenommen wird. Ein gutes Schwammerlgulasch kann aus über 50 Arten bestehen! Und natürlich erfüllen auch die ungenießbaren und weniger bekannten Pilze wichtige Funktionen in Wald und Wiese.Im Rahmen der Schwammerltage Wien machen sich die Österreichische Mykologische Gesellschaft und der Botanische Garten auf Schwammerlsuche und präsentieren ihre Funde im Kalthaus des Gartens. Bis zu 200 Arten werden gezeigt. Auch die Besucher können zur Ausstellung beitragen und selbst gesammelte Pilze mitbringen und vor Ort bestimmen lassen. Schautafeln und Gipsmodelle des Oberösterreichischen Landesmuseums und des Heimatmuseums Neunkirchen erzählen über die Lebensweise und Verwendung der Pilze. Ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Kinderstation, botanisch-mykologischer Illustration, Trüffelführung und Beratung rundet die Schau ab. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt – selbstverständlich mit Pilzgerichten.Die Schwammerltage Wien 2019 finden am Samstag 28. und Sonntag 29. September von 10-17 Uhr statt. Im Kalthaus im Botanischen Garten der Universität Wien (3., Mechelgasse 2)Eintritt: € 5,-