Hertha BSC erkämpft Punkt nach 0:3-Rückstand

Die Millionentruppe von Hertha BSC hat zumindest einen Teilerfolg gefeiert. In der deutschen Bundesliga erkämpften die Hauptstadt-Kicker ein kurioses 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf. Das Remis hilft beiden Teams im Abstiegskampf nicht wirklich weiter.

In der ersten Halbzeit sah alles nach einem bitteren Debakel für Berlin aus, Karaman im Doppelpack (6., 46.) und Thommy (9.) sorgten für klare Verhältnisse - bei Düsseldorf standen mit Kevin Stöger und Markus Suttner zwei ÖFB-Legionäre auf dem Platz.Ein Eigentor von Thommy in der 64. Minute brachte die Hertha wieder zurück ins Spiel. Cunha (66.) und Piatek (75., per Elfer) sorgten noch für ein 3:3.Die Hertha liegt damit aktuell auf Rang 13, Düsseldorf steht auf dem Relegationsplatz.