Herzogin Kate trägt seit 16 Jahren dieselben Stiefel

Von Nachhaltigkeit versteht die Frau von Prinz William definitiv etwas: Ihre Lieblingsboots halten trotz Regen, Matsch und Wanderungen.

Jedes Jahr ein neues Paar Stiefel? Nicht im Hause Cambridge! Herzogin Kate ist bekannt für ihren nachhaltigen Umgang mit Kleidung und überrascht offenbar sogar den einen oder anderen Designer mit ihrer "buy better, buy less"-Einstellung: Aktuell Schuhdesignerin Penelope Chilvers, deren Tassel Boots die 38-Jährige nun schon seit 16 Jahren voller Stolz trägt - und dabei handelt es sich immer noch um das selbe Paar.Gut so, schließlich sind die Stiefel aus braunem Leder mit flacher Profilsohle nicht gerade günstig:Aber die Schuhe dürften ihren Preis tatsächlich wert sein. Denn Herzogin Kate trägt sie nicht nur kurz zu einem Termin auf trockenem Asphalt, sondern im Wald, bei Matsch und Regen. Sogar eine dreistündige Wanderung zu dem buddhistisches Kloster namens Tigernest in Bhutan haben sie schon hinter sich.Zum ersten Mal gesichtet wurde die Frau von Prinz William und dreifache Mutter in den Boots übrigens im August 2004 bei einer Veranstaltung in Blenheim Palace, kurz nachdem zum ersten Mal die Nachricht über eine Beziehung zwischen ihr und Prinz William in den Medien aufgetaucht war.