Heute.at entschuldigt sich für Serverprobleme

Aus dem "Heute"-Newsroom: Durch einen Netzwerkausfall bei unserem Server-Dienstleister war heute.at am Sonntag für rund 2,5 Stunden nicht erreichbar. Wir entschuldigen uns dafür!

Lieber Userin, lieber User,war am Sonntag für rund zweieinhalb Stunden nicht erreichbar. Grund war ein Netzwerkausfall bei unserem Serverdienstleister, der auch die Schweizer Medien 24heures.ch, Tdg.ch und lematin.ch betraf. Dassaufgrund politischer Interventionen vom Netz genommen wurde, weist die Redaktion auf das Schärfste zurück. Die-Enthüllung über die Koks-Party im Lokal von Martin Ho, die das Interesse der Twittter-Community geweckt hat, ist in unveränderter Form aufabrufbar. Wer sie noch nicht gelesen hat, kann das HIER nachholen >> Der Ausfall aufdauerte laut unseren Aufzeichnungen von 13.57 Uhr bis 16.15 Uhr an. Wir entschuldigen uns bei allen Userinnen und Usern für die Unannehmlichkeiten und freuen uns, Euch ab sofort wieder mit News versorgen zu können. Sollte es derzeit zu Problemen beim Abspielen von Videos oder Fotostrecken kommen, liegt dies daran, dass die Server noch überlastet sind. Das Team arbeitet intensiv an einer Behebung. Mitbewerbern, die einen Schneesturm in 1190 befürchtet haben, kann mitgeteilt werden, dass Wien-Döbling feinsten Sonnenschein meldet. Auch diesmal müssen wir Verschwörungstheoretikern mit Sitz in der City leider den Wind aus den Segeln nehmen. Dafür prasseln vianun wieder jene Storys auf Euch herein, von denen ihr euch bekanntlich allzu gerne inspirieren lasst ...Herzliche Grüße aus dem Newsroom, das-Team