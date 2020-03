Heute ist Thiem erstmals die Nummer drei der Welt

Meilenstein für Dominic Thiem! In der heute veröffentlichten Tennis-Weltrangliste scheint Österreichs Tennis-Ass erstmals auf Platz drei auf.

Der Niederösterreicher wird heute wohl öfter die Seite der ATP ansurfen und den Anblick genießen: Erstmals erscheint er auf Platz drei der Tennis-Weltrangliste. Vor dem 26-Jährigen liegen nur noch der Serbe Novak Djokovic mit 10.220 Punkten und Rafael Nadal aus Spanien mit 9.850 Zählern.Thiem hat 7.045 Punkte auf dem Konto. Sein Vorsprung auf Roger Federer: 415 Punkte. Der Schweizer laboriert an einer Knieverletzung und konnte seinen Titel in Dubai aus der Vorsaison nicht verteidigen. Dadurch zog Thiem an der Tennis-Ikone vorbei.Ob er die Position auch halten kann, hängt natürlich von der Zukunft ab. Sein Fokus ist auf das ATP-1000-Turnier in Indian Wells gerichtet, wo er den Titel zu verteidigen hat. Gespielt wird beim US-Event ab dem 12. März.