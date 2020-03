Heute noch recht sonnig, morgen vermehrt Wolken

Am Samstag noch die Sonne genießen, bevor es am Sonntag wieder kälter wird.

Das Wetter am Wochenende beginnt mit viel Sonne und warmen Temperaturen. Morgen ziehen vermehrt Wolken auf und es wird etwas kälter.

Einen sonnigen Start ins Wochenende gibt es heute für alle in Niederösterreich: Der Samstag beginnt mit strahlendem Sonnenschein und die Temperaturen steigen bis zu frühligshaften 20 Grad. Nach und nach werden jedoch die Wolken etwas mehr, und es weht ein schwacher Wind. Vereinzelt kann es am Nachmittag zu Regenschauern kommen. In der Nacht kühlt es auf 6 bis 0 Grad ab.Der morgige Sonntag sieht nicht mehr ganz so schön aus. Es wird wechselhaft, kühl, windig und bewölkt. Es bleibt jedoch die meiste Zeit trocken, nur vereinzelt regnet es aus den vorüberziehenden Wolkenfeldern. Zwischendurch kommt aber auch die Sonne zum Vorschein. Die Höchstwerte der Temperaturen liegen morgen zwischen 8 und 15 Grad und es weht im Weinviertel und über das Leithagebirge ein lebhafter Wind aus Nordwest.Der Trend in Richtung neuer Woche verläuft weiter kalt, windig und unbeständig. Die Temperaturen sinken am Montag weiter auf 2 bis 5 Grad und minus 10 auf 1.500 Meter Höhe.