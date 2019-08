Hier brennen Namen von 15.000 Porno-Darstellern

Eine dubiose Website hat persönliche Daten von Tausenden Porno-Darstellern publik gemacht. Ein Porno-Unternehmen hat jetzt die Plattform wortwörtlich angezündet.

"Festplatten zerstört"

Auf der Website Pornwikileaks.com waren die Namen von mehr als 15.000 Porno-Darstellern gelistet, teilweise mit Adressen und Telefonnummern. Einige Einträge führten gar Kontaktdaten von Familienmitgliedern der Darsteller auf.Die Daten wurden nicht freiwillig auf der Website publiziert, sie wurden gestohlen, erklären die Macher der Porno-Website Bang Bros. Die Firma wollte dies offenbar nicht mehr länger dulden. "Zu lange war Pornwikileaks eine Quelle für Hass", heißt es in einer Mitteilung, wenn man die Website aufruft.Die Firma hat die dubiose Plattform kurzerhand gekauft. "Wir haben heute alle Festplatten der Website an uns genommen und zerstört", sagte ein Sprecher gegenüber Adult Video Network . Der Kauf wurde auch gegenüber Vice.com bestätigt.Zum Preis äußerste sich der Käufer nicht. Die Firma bestätigt aber, dass Pornwikileaks.com keinesfalls zurückkommen werde. Zwar könne man nicht das gesamte Internet von den sensiblen Infos über die Darsteller säubern, doch mit der Schließung dieser Plattform sei es nun schwieriger geworden, an die Daten zu kommen. Mit Pornwikileaks verschwindet auch ein Forum mit 300.000 "negativen und hasserfüllten" Beiträgen, heißt es im Statement.(tob/20 Minuten)