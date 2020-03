Hier evakuieren Ärzte die Beben-Babys aus Zagreb

Das Erdbeben in der kroatischen Hauptstadt hat über die Landesgrenzen hinaus erschüttert. Vor allem Bilder aus den Spitälern rührten die Menschen.

In Decken gewickelt

Mädchen verstarb

Um kurz nach 6 Uhr begann die Erde in Zagreb zu beben. Die Menschen wussten sofort, dass sie es nicht mit einer kleinen Erschütterung zu tun hatten. Augenblicklich rannten alle auf die Straße. Auch die Patienten aus dem Krankenhaus Petrov, im Zentrum der Stadt. Das Foto der Mütter mit ihren Neugeborenen in den Armen ging um die ganze Welt.Dadurch, dass das Spital an Altbauten grenzte, die drohten einzustürzen, durften die Patienten nicht mehr in das Gebäude. Die Babys mussten aber versorgt werden. Deshalb entschied man sich dazu, die Kleinen zu evakuieren und in einem anderen Krankenhaus in Sicherheit zu bringen. Gegenüber "vecernji list" erklärt Doktor Mislav Herman, dass man mit mehreren Wägen der Ambulanz die Neugeborenen holte. Frauen brachten in den Autos teilweise Kinder zur Welt.Nun sorgt ein weiteres Foto für Gänsehaut: Mehrere Ärztinnen und Hebammen versorgen die evakuierten Babies aus dem Krankenhaus Petrov in einem Krankenzimmer. Die Kleinen liegen auf drei Betten aufgereiht. Verkabelt und mit Decken eingewickelt.Mittlerweile wurde auch bestätigt, dass die 15-Jährige nach dem Erdbeben verstorben ist. Sie wurde offenbar von Trümmerteilen getroffen. Die Sanitäter fanden das Mädchen leblos auf der Straße und brachten sie umgehend in ein Krankenhaus.