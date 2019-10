Hier geizt Sylvie Meis (41) nicht mit ihren Reizen

Model Sylvie Meis genießt momentan das sonnige Wetter in Beverly Hills. In ihrer Instagram-Story durfte ein Bikini-Bild dabei natürlich nicht fehlen.

Sylvie Meis gönnt sich in Beverly Hills (USA) gerade ein wenig Urlaub und lässt es sich bei viel Sonnenschein am Swimmingpool gut gehen.Die TV-Moderatorin postet auch brav Fotos und Videos von ihrem Trip in die USA und hält ihre 1,2 Millionen Follower auf Instagram stets auf dem Laufenden.Dabei durfte auch ein Bikini-Pic natürlich nicht fehlen. In ihrer Instagram-Story zeigt sich die 41-Jährige in einem roten Zweiteiler am Pool ihres Hotels liegen.Und was darf zu einem roten Bikini auf keinen Fall fehlen? Richtig... die passende Clutch, selbstverständlich auch in rot! Zudem schützt Sylvie ihre Augen mit einer XXL-Sonnenbrille und trägt eine Herz-Kette.Da die Moderatorin das heiße Foto in ihrer Instagram-Story veröffentlichte, sind keine öffentlichen Reaktionen der Fans sichtbar. Man kann aber nur vermuten, dass ihre Follower von dem Bikini-Pic begeistert waren.Denn für ihre letzten Schnappschüsse in knapper Kleidung bekam Sylvie Meis nur Lob zu hören. "Der Hammer eine wunderschöne attraktive hammermäßige bombastische Traumfrau", ist etwa zu lesen.Die 41-Jährige scheint das Traumwetter in den USA jedenfalls in vollen Zügen zu genießen - und darüber freuen sich bestimmt auch ihre Follower.