Hier herrscht in Wien bereits Geisterstimmung

Die Ausgangsbeschränkungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus wurden von der Bundesregierung weiter verschärft.

Seit Montag gelten verschärfte Ausgangsbeschränkungen im ganzen Land. Auch in Wien wirken viele Orte, an denen normalerweise das Leben floriert, wie ausgestorben. Viele Wiener sind dennoch unterwegs, einige von ihnen müssen nämlich weiterhin arbeiten. Andere wiederum genießen die Sonne in der freien Natur bei einem Spaziergang.Auch wenn Fotos nur Momentaufnahmen sind: Leserfotos zeigen, dass sich die meisten Wiener an die Ausgangsbeschränkungen, wie von der Regierung angeordnet, halten. Nur so kann nämlich die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden, sodass das Gesundheitssystem nicht zum Erliegen kommt.