Hier marschieren die Basel-Fans in Linz ein

Rund 200 Fans des FC Basel zogen Dienstagvormittag gleich nach der Ankunft durch die Linzer Innenstadt. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft.

Sie sind da! Um exakt 10.49 Uhr kamen vier Busse mit den Anhängern des Schweizer Rekordmeister auf der Linzer Donaulände an. Ihre Ankunft hatte sich etwas verzögert.Schon rund eine Stunde zuvor hatten sich mehr als 200 Polizisten vor dem Lentos positioniert, warteten auf die Schweizer. Laut einem Insider soll es sich hierbei um den gewaltbereitesten Teil der Fans des Schweizer Klubs handeln.Gleich nach der Ankunft zog ein Großteil der Basel-Fans die Vorhänge bei den Fenstern in den Bussen zu. Nachdem sie ausgestiegen waren, zeigten sich sich eher scheu. Auf neugierige Blicke so mancher Passanten reagierten sie aggressiv.Im Anschluss ging es lautstark mit Fan-Gesängen über den Pfarrplatz Richtung Hauptplatz. Während dem Fan-Marsch blockierten die Schweizer kurzzeitig auch die Rechte Donaustraße – einige Autos mussten langsam hinterherfahren.Dort teilten sich die Schweizer dann in mehrere Gruppen in verschiedene Lokale auf.sprach am Hauptplatz noch mit Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter. Er sagt: "Bis jetzt blieb alles ruhig. Wir haben auf der gesamten Landstraße bis zum Bahnhof Polizei positioniert, sind auf alles vorbereitet."Das Match gegen den LASK findet um 20.30 Uhr statt. Laut ersten Informationen wollen die Basel-Fans um 17 Uhr vom Hauptplatz aus Richtung Gugl starten.(mip)