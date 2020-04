Hier seht ihr Homeoffice-Outfits aus aller Welt

Marc Jacobs läuft weiterhin in Plateauschuhen durch sein Apartment.

Von Jogginghose bis Seidenkimono zeigt ein Instagram-Account die besten Fotos von Leuten, die jetzt von zu Hause arbeiten - auch die von Marc Jacobs und Anna Wintour.

Anna Wintour mit Sonnenbrille im Wohnzimmer

Unsere Homeoffice-Favoriten:

Hast du schon einmal dein Homeoffice-Outfit auf Instagram gepostet? Dann wird es höchste Zeit! Denn diese ersetzen zu Zeiten von Ausgangssperren und Quarantäne weltweit die Streetstyles. Der Instagram-Account "Working From Home Fits" hat genau das erkannt und repostet Fotos aus aller Welt, die zeigen, wie individuell diese Outfits ausfallen können. Innerhalb von nur kurzer Zeit zählt der Account rund 19.000 Follower.Neben den Outfits von Kreativen, ProgrammiererInnen oder sogar SchülerInnen sind dort auch die Homeoffice-Looks von US-Vogue-Chefin Anna Wintour und Modedesigner Marc Jacobs zu sehen.Das Homeoffice-Outfit der Mode-Ikone: Ein bequemer Strickpullover, dicker Schal und – mit einer Prise Selbstironie – eine dunkle Sonnenbrille, ohne die sie ansonsten auch niemals auf die Straße gehen würde.Marc Jacobs hingegen zeigt sich auf den Fotos regelmäßig in seinem Apartment in ausgeklügelten Outfits und mit Plateauschuhen.