Higuain schießt Juve zu Sieg über Inter und Platz 1

Im "Derby d'Italia" duellierte sich Juventus Turin und Inter Mailand um die Tabellenführung in Italien. Das bessere Ende hatte die "Alte Dame" für sich...

Intensiv, voller Leidenschaft und mit ordentlich Tempo drin – das "Derby d'Italia" zwischen Inter Mailand und Juventus Turin hielt, was es im Vorfeld versprach.Bereits nach vier Minuten setzte es für die Mailänder Hausherren (ÖFB-Legionär Valentino Larazo schmorte 90 Minuten auf der Ersatzbank) den ersten Schock: Pjanic schickte Dybala auf die Reise, der Argentinier ging an Godin vorbei und traf wuchtig ins lange Eck zum 1:0 für Turin. Für Dybala war es das erste Liga-Tor in der laufenden Saison.Doch Inter schlug in der 18. Minute zurück. De Ligt leistete sich im eigenen Strafraum ein Handspiel, Lautaro Martinez trat zum Elfmeter an und verwertete gekonnt ins linke untere Eck zum 1:1-Ausgleich. In der 42. Minute traf Ronaldo zur vermeintlichen 2:1-Führung seiner "Alten Dame" – der Treffer des Portugiesen zählte wegen einer Abseitsstellung von Dybala aber nicht.In der zweiten Hälfte übernahm zunächst Juve das Kommando, doch Inter kämpfte sich zurück und hatte Pech, dass Vecino mit einem Distanzschuss nur den Pfosten traf (69.).Die Entscheidung fiel in der 80. Minute: Betancur steckte den Ball auf den eingewechselten Higuain durch, der Argentinier nahm das Spielgerät einmal mit, ehe er es von halbrechts im langen Eck versenkte. 2:1 für Juventus – und dabei blieb es dann auch!Die Turiner luchsen mit dem Auswärtssieg Inter die Tabellenführung ab, liegen jetzt einen Punkt vor den Mailändern auf Platz eins.