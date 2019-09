Higuain zuckt aus, tritt Trainer und zerstört Bande

Seitdem Maurizio Sarri das Ruder bei Juventus Turin übernommen hat, ist Stürmer Gonazlo Higuain gesetzt. Der Argentinier ist gut in Form, im Training ist er sogar übermotiviert. Der Knipser trat gegen seinen Co-Trainer und zerstörte eine Werbebande.

Was war denn da los? Higuain rastet nach einem "Höscherl" komplett aus. Zuerst tritt er in Richtung eines Betreuers, dann musste eine Werbebande dran glauben.Auch die Mitspieler wussten nicht genau, wie sie mit der Situation umgehen sollten, erst Abwehrchef Leonardo Bonucci konnte Higuain wieder zähmen.Für Juventus geht es am Mittwoch in der Champions League auswärts gegen Atletico Madrid.