Hilft Schnaps wirklich bei der Verdauung?

Der sogenannte Verdauungsschnaps soll das Völlegefühl lindern und die Verdauung anregen. Wir verraten, ob das wirklich stimmt.

Das Gegenteil tritt ein

Das hilft wirklich

Wenn das Essen schwer im Magen liegt, greifen viele Menschen zu einem sogenannten Verdauungsschnaps. Schließlich soll er, gerade nach einem deftigen Mahl, das Völlegefühl lindern und die Verdauung anregen. Doch stimmt das wirklich?Anja Schwengel-Exner, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Bayern erklärte gegenüber food-monitor.de: "Alkoholische Getränke beeinflussen Hirnareale zur Steuerung der Verdauung. " Eine schnellere Verwertung der Nahrung würden sie aber nicht bewirken.Im Gegenteil: Schnaps und Co. sorgen dafür, dass sich der Magen langsamer entleert, weil sich seine Muskelbewegungen verlangsamen, so die Expertin.Die Bitterstoffe führen zu einer vermehrten Ausschüttung der von Verdauungssekreten.Koffein regt ebenfalls die Bildung von Gallensekret an, das die Verdauung von Fett fördert.Ebenso regt ein Spaziergang nach dem Essen die Magenbewegung und den Kreislauf an.