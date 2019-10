Hinteregger lässt Profi nun sein Image analysieren

Martin Hinteregger sorgte in den letzten Monaten durch Entgleisungen für Aufregung. Jetzt will er mit einem Berater sein Image wieder auf Schiene bringen.

Neue Image-Pflege

Das Suff-Video bei einem Dorffest beschleunigte Martin Hintereggers Abschied aus Augsburg. Nach dem Transfer zur Eintracht gab es Ärger beim Nationalteam. Zwischen den beiden Länderspielen gegen Lettland (6:0) und Polen (0:0) überzog er den Zapfenstreich um viele Stunden.Hinteregger feierte den Geburtstag eines Freundes, musste im wichtigen EM-Quali-Match gegen Polen zur Strafe zusehen. Gegen Israel (3:1) und Slowenien (1:0) war er im Oktober zurück in der Startelf und brachte starke Leistungen.Die Eskapaden der letzten Monate sorgten beim Frankfurter Fan-Liebling aber für ein angeknackstes Image. Das bereitet dem 27-Jährigen augenscheinlich selbst Kopfzerbrechen. Hinteregger will seine Außendarstellung aufpolieren.Dazu hat er einen Berater engagiert, berichtet die "Sport Bild". Der Österreicher Christian Sand soll Hinteregger künftig Feedback geben. Interviews werden analysiert, auch in Rücksprache mit der Eintracht und dem ÖFB.Sand wird zitiert: "Ich denke unsere Wellenlänge passt, weil unser Blick auf die Fußballwelt der gleiche ist. Dazu kommt, dass für uns ähnliche Dinge im Leben zählen." Was damit gemeint sein könnten? Zwei Parallelen stechen sofort ins Auge: Beide kommen aus Kärnten und sind passionierte Jäger.